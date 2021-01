Der Euro hat sich zu Beginn des neuen Jahres mit etwas höheren Notierungen gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Montag im Frühhandel 1,2262 US-Dollar. Ende vergangenen Jahres war der Euro mit gut 1,23 Dollar auf den höchsten Stand seit April 2018 gestiegen, hatte das höhere Niveau jedoch nicht halten können und war am Donnerstagabend bis in die Region von 1,2220 Dollar abgerutscht.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...