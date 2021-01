Die FMA verlangt bei der börsenotierten Autobank neben einer Frühinterventionsmaßnahme gemäß Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) auch eine Änderung im Aufsichtsrat. Mit dem jüngsten Bescheid werde der Autobank Aktiengesellschaft aufgetragen, innerhalb von längstens bis 8 Wochen nach Zustellung des Bescheides zu bewirken, dass Eduard Unzeitig aus dem Aufsichtsrat der Autobank AG ausscheide, teilt die Autobank mit. Die Autobank Aktiengesellschaft will nun den Bescheid prüfen. "Es wird zur Information darauf hingewiesen, dass am 18.12.2020 ein Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz stattgefunden hat und Herr Frank Nörenberg statt Herrn Eduard Unzeitig zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt wurde", so die Bank. Die AutoBank ...

