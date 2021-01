DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Chinesischer Industrie-PMI fällt im Dezember

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 53,0 (November: 54,9) Punkte. Es ist aber der achte Monat in Folge über der Marke von 50, was auf ein Anhalten der Expansion der Wirtschaft hindeutet.

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt erstmals seit 2006 nicht

Der seit 2007 anhaltende Trend zunehmender Erwerbstätigkeit in Deutschland ist vorläufig beendet. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren 2020 im Jahresdurchschnitt rund 44,8 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Das waren 477.000 Personen oder 1,1 Prozent weniger als 2019

Wirtschaftsweiser erwartet niedrigeres Wachstum durch Lockdown

Der Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen, Lars Feld, erwartet als Folge des derzeitigen Corona-Lockdowns im laufenden Jahr ein um mindestens einen halben Prozentpunkt geringeres Wirtschaftswachstum in Deutschland. Die im November veröffentlichte Prognose seines Gremiums, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 um 3,7 Prozent steigen werde, sei wegen der verschärften Restriktionen "nicht haltbar", sagte Feld der Bild-Zeitung.

Singapurs Wirtschaft schrumpft im 4. Quartal langsamer

Das Bruttoinlandsprodukt Singapurs ist im vierten Quartal 2020 um 3,8 Prozent gesunken. Damit verlangsamt sich die Kontraktion im Vergleich zum Vorquartal, als die Wirtschaft noch um 5,6 Prozent geschrumpft war, wie aus revidierten Zahlen des Wirtschaftsministeriums hervorgeht.

Kretschmer: Merkel und Länderchefs müssen über Unternehmenshilfen beraten

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat für die am Dienstag geplante Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs Gespräche über Unternehmenshilfen wegen einer Verlängerung des Lockdowns gefordert. "Ich sehe die Sorgen bei mittelständischen Unternehmen, deswegen muss morgen darüber gesprochen werden, wie Wirtschaftshilfen funktionieren können für diejenigen, die ihre Geschäfte noch nicht öffnen können", sagte Kretschmer im ARD-Morgenmagazin.

Klingbeil: Länderchefs sollen sich mit Impfstoffstrategie befassen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für Versäumnisse beim Impfstart in Deutschland kritisiert und eine Befassung der am Dienstag geplanten Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Länderchefs mit der Impfstoffstrategie verlangt. "Es war immer klar, der Impfstart ist der Punkt, wo das Licht am Ende des Tunnels dann gesehen wird, und jetzt stellen wir fest, wir stehen viel schlechter da als andere Länder", sagte Klingbeil im ARD-Morgenmagazin.

Warnungen vor zu rascher Rückkehr zum normalen Schulunterricht

Vor entscheidenden Beratungen von Bund und Ländern über die weiteren Corona-Maßnahmen haben sich die Warnungen vor einer schnellen Rückkehr zum regulären Schulunterricht gemehrt. Eine Wiederaufnahme des vollständigen Präsenzunterrichts sei "in diesen Tagen nicht vorstellbar", sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) in einem am Montag veröffentlichten Interview. Auch SPD-Chefin Saskia Esken nannte eine rasche Rückkehr der Schulen zum Regelbetrieb "illusorisch".

RKI: Mehr als 9.800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 9.800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 9.847 weitere Ansteckungsfälle erfasst. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 1.775.513.

Pelosi als Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses wiedergewählt

Die Demokratin Nancy Pelosi ist erneut zur Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden. Die 80-Jährige wurde am Sonntag bei der konstituierenden Sitzung der Kongresskammer mit knapper Mehrheit für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Die Politik-Veteranin erhielt 216 Stimmen. Für ihren republikanischen Herausforderer Kevin McCarthy stimmten 208 Abgeordnete.

Empörung über Telefonat Trumps mit Wahlleiter in Georgia

Ein von US-Medien verbreiteter Gesprächsmitschnitt, wonach der scheidende Präsident Donald Trump den Wahlleiter im Bundesstaat Georgia zur nachträglichen Veränderung des dortigen Präsidentschaftswahlergebnisses aufgefordert hat, heizt das politische Klima vor dem Machtwechsel in Washington weiter an. Die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris warf Trump am Sonntag wegen des Telefonats "unverfrorenen und dreisten Machtmissbrauch" vor.

Brinkhaus: Unions-Kanzlerkandidat muss nicht CDU- oder CSU-Chef sein

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) will die Kanzlerkandidatur der Union nicht auf die Parteichefs von CDU und CSU beschränken. "Es gibt mehrere Personen in der Union, denen ich diese Aufgabe zutrauen würde", sagte Brinkhaus der Süddeutschen Zeitung in einem Interview.

Brasilien verzeichnet mehr als 222.000 Waldbrände im vergangenen Jahr

Die Zahl der Waldbrände in Brasilien hat im Jahr 2020 einen neuen Zehnjahres-Höchststand erreicht. Im vergangenen Jahr kam es im südamerikanischen Land zu über 222.000 Waldbränden, wie die brasilianische Weltraumbehörde Inpe nach einer Auswertung von Satellitenbildern mitteilte. Dies entspricht einem Anstieg von 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

+++ Konjunkturdaten +++

INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Dez +1,60% gg Vorjahr (Nov: +1,67%)

