DJ Handwerksbäckerei Büsch nimmt Kunden mit auf Genuss-Reise - Aktion von Januar - März

Kamp-Lintfort (pts003/04.01.2021/09:00) - Von Januar bis März nimmt die Handwerksbäckerei Büsch ihre Kunden mit auf eine Genuss-Reise und lädt in verschiedene Themen-Welten ein. Dabei bietet sie auf lockere und humorvolle Art im monatlichen Wechsel kulinarische Spezialitäten an. Sowohl auf den eigenen Premiumtüten als auch auf entsprechenden Plakaten werden die Produkte ausgelobt. Zusätzlich gibt es vier unterschiedliche Motiv-Karten, die kostenfrei in den Fachgeschäften ausliegen.

Drei Monate - drei Motive Die Büsch Genuss-Reise spielt in drei Schwerpunkt-Welten. Im Januar ist es der Winter, im Februar sind es die Jecken und im März der Frühling. Aus dem umfangreichen Sortiment wurden dazu besondere Produkte ausgewählt, die im Doppelpack zu Angebotspreise offeriert werden. So gibt es beispielsweise im Januar als Gebäck Winterwecken, Schneebälle und Maisbüsch. Zum XXL-Genuss gibt es das Brot Multikorn in Extragröße.

Vier Motiv-Karten zum Schmunzeln Lustige und launige Sprüche sind auf den vier verschiedenen Motiv-Karten zu sehen. Sie sollen Augenzwinkern bei den Versendern erreichen und Freude bei den Empfängern machen. Natürlich sind die Motiv-Karten nicht nur zum Versenden und Erfreuen von Freunden, sondern auch zum Sammeln gedacht.

