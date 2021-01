Samsungs neue Topmodelle der S-Serie werden am 14. Januar 2021 offiziell vorgestellt. Neben drei Varianten des Galaxy S21 werden zudem neue Galaxy Buds und Bluetooth-Tracker als Antwort auf Apples Airtags erwartet. Wochen nachdem erste Spekulationen zu einem Unpacked-Event am 14. Januar 2021 die Runde machten, hat Samsung sein erstes Unpacked-Event des Jahres offiziell angekündigt. Es findet so früh wie noch nie statt - bislang hatte Samsung seine Topmodelle zwischen Ende Februar und März enthüllt. Samsung Galaxy S21: Unpacked Event "Welcome to the Everyday Epic" Bereits geleakt: Das Samsung Galaxy S21 ...

