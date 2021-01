DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der steigenden Risikobereitschaft der Investoren kommen die Bundessanleihen am Montag im Verlauf etwas unter Druck. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 22 Ticks auf 177,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,86 Prozent und das Tagestief bei 177,52 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 47.956 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 135,17 Prozent. Nachdem es "zwischen den Jahren" von der Datenfront recht ruhig war, dürften nun von dort zunehmend Impulse kommen. Hier wird zum Start in die Woche auf die Einkaufsmanager-Indizes geschaut, den Schlusspunkt setzt der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

January 04, 2021 03:05 ET (08:05 GMT)

