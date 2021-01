FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine optimistische Studie der US-Bank Citigroup zum Düngermarkt hat die Aktien von K+S am Montag angetrieben. Sie stiegen am Vormittag als Favorit im MDax um gut 4 Prozent auf 8,10 Euro. Damit knüpften sie an ihre jüngste Erholung an.

Die Experten der Citigroup senkten zwar das Kursziel leicht von 13,00 auf 12,40 Euro, hielten aber an ihrer Kaufempfehlung fest. So impliziert das neue Ziel selbst nach dem Kurssprung zum Jahresstart noch ein Potenzial von mehr als 50 Prozent für die Anteilsscheine. Die Analysten sähen dank hoher Preise für Feldfrüchte ein positives Umfeld für Düngerkonzerne, hieß es von einem Händler./mis/jha/