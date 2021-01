Baierbrunn (ots) - Ohne Crashdiät, dafür mit Genuss und langfristigem Erfolg: Das neue Kochbuch zeigt Menschen mit Diabetes, wie sie sich ausgewogen, gesund und kalorienarm ernähren könnenIn Deutschland haben fast acht Millionen Menschen Diabetes-Typ-2, jedes Jahr kommen rund 500.000 Patienten dazu. Um den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen, ist eine gesunde Ernährung wichtig. Wie das ganz ohne Crashdiät, dafür langfristig und mit Genuss gelingt, zeigt das neue Buch "Genussvoll abnehmen mit Diabetes". Das neue Kochbuch des Gesundheitsmagazins Diabetes Ratgeber ist ab 4. Januar 2021 im Buchhandel und auch über Apotheken erhältlich."Wir zeigen, wie man ausgewogen, gesund und kalorienarm kocht, ohne dass man hungern oder verzichten muss. Unser Konzept ist langfristig gedacht, denn einseitige Diät hält auf Dauer keiner durch", sagt Anne-Bärbel Köhle, Autorin und Chefredakteurin des Diabetes Ratgeber. "Unser Buch möchte helfen, nachhaltig an Gewicht zu verlieren, was gerade für Menschen mit Diabetes besonders günstig ist. Denn mit einer gesunden Ernährung bessern sich meist auch die Blutzuckerwerte."50 einfache Gerichte, die schnell zubereitet werden können, hat das beliebte Magazin Diabetes Ratgeber in diesem Kochbuch zusammengestellt. Dazu gibt es viele gute und alltagstaugliche Ernährungstipps. Alle Rezepte wurden exklusiv von einer Ernährungsexpertin für Menschen mit Diabetes entwickelt. Dank der perfekten Nährstoffzusammensetzung wirken sich die Gerichte günstig auf den Blutzucker aus. Zusätzlich enthalten die Rezepte alle wichtigen Nährwertangaben, die für Menschen mit Diabetes relevant sind."Genussvoll abnehmen mit Diabetes" (14,99 EUR, 144 Seiten, ISBN: 978-3-927216-63-1, PZN: 16893158). Jetzt erhältlich in Ihrer Apotheke, im Buchhandel und auf shop.apotheken-umschau.de (https://shop.apotheken-umschau.de/). Der Vertrieb für den Buchhandel erfolgt über die Edel Verlagsgruppe (Edel Germany GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com (mailto:buchvertrieb@edel.com)). Der Vertrieb für die Apotheke erfolgt über Herold Fulfillment GmbH (Tel. 0 89/6138 71-11, E-Mail: bestellung@herold-va.de (mailto:bestellung@herold-va.de)).Über den Diabetes Ratgeber:Der Diabetes Ratgeber erscheint seit 1978 im Wort & Bild Verlag und erreicht bei einer monatlichen Auflage von 1.083.317 verkauften Exemplaren (IVW III/2020) 2,74 Millionen Leser (AWA 2020). Neben der Titelgeschichte gibt es drei Ressorts: "Meine Gesundheit" stellt medizinische Themen in den Mittelpunkt, etwa Folgeerkrankungen und neue Behandlungsmöglichkeiten des Diabetes. "Mein Alltag" beinhaltet Themen aus den Bereichen Partnerschaft, Familie und Beruf. "Mein schönes Leben" dreht sich um Ernährung, Sport, Freizeit, Kosmetik und Reisen. Dazu erscheint jeden Monat eine opulente Rezeptstrecke mit diabetesrelevanten Informationen, etwa zu Kohlenhydratgehalt und Kalorien. Die Online-Community findet weiterführende Informationen unter www.diabetes-ratgeber.net (http://www.diabetes-ratgeber.net)und auf Facebook. In der Diabetes Ratgeber-Buchreihe sind Diabetes-Kochbücher sowie die Kolumnensammlung "Seilers Zucker" erschienen.Pressekontakt:Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/4803641