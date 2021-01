Auch wenn die morgige Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten eine Verlängerung des derzeitigen Lockdowns beschließen dürfte, drücken die Anleger in diesem Punkt zum Start in das neue Börsenjahr erneut ein Auge zu und denken schon einen Schritt weiter. Sie setzen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends am Aktienmarkt und hoffen mit dem Start der weltweiten Impfkampagne auf Nachholeffekte in der Wirtschaft im Sommer. Geschäft, das im Tourismus und anderen Branchen ein Jahr lang ...

