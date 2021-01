Die Nel Asa-Aktie konnte am frühen Montagmorgen deutlich zulegen. Die Aktie des norwegischen Wasserstoffherstellers stieg bereits am frühen Handelsmorgen um 6 Prozent auf aktuell 2,85€. Gründe hierfür sind unter anderem positive Nachrichten des Unternehmens und Gerüchte zu neuen Aufträgen. Nel Elektrolyse System in der niederländischen Nordsee Laut Insiderberichten erhielt Nel Asa bereits Ende letzten Jahres einen Zuschlag für die Lieferung eines ...

