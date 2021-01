Die weltweiten Impfkampagnen sind zwar teilweise etwas holprig gestartet, aber sie nehmen nun zusehends an Fahrt auf. Somit wird es Zeit, den Blick zu weiten, um nach Aktien Ausschau zu halten, die in einer Welt nach Corona florieren könnten. Hier sind fünf Ideen. ams AG Was die ams AG macht Mit der Übernahme von OSRAM hat die ams AG (WKN: A118Z8) einen führenden Spieler für optische Lösungen und Photonik geschaffen. Von der Emission von speziellem Licht und der Beleuchtung über die Sensorik bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...