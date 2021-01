München (ots) - Lasziver Lapdance, passionierter Poledance oder sexy Striptease - wer kann Claudia Obert in der ersten Love Challenge mit seinen verführerischen Tanzkünsten überzeugen? In ihrer Dating-Show "Claudias House of Love" (ab 7. Januar 2021 bei Joyn PLUS+) sucht die taffe Businessfrau einen neuen Weggefährten.Zehn Männer stehen zur Auswahl, müssen sich acht Tage lang beweisen und treten im Kampf um sie gegeneinander an. Täglich testet die Unternehmerin in Love Challenges, ob ihre Verehrer wirklich zu ihrem glamourösen Lifestyle passen. Jedes Spiel ist auf ihre Vorlieben gemünzt. Wer beweist Intelligenz, Mut und Sex-Appeal? Die Gewinner der Love Challenges bestimmt Claudia Obert subjektiv nach ihren eigenen Kriterien. Wer überzeugt, erhält einen goldenen Champagner-Kelch und geht auf ein aufregendes Einzeldate mit der Hausherrin.Mit diesen Eigenschaften kann Mann bei Claudia Obert punkten: "Er muss drei Sachen zugetan sein - gutem Essen, gutem Trinken und Sex. Reichtum ist kein Hindernis. Er muss Charme haben, lustig sein und darf keine gestrigen Einstellungen haben."Diese zehn außergewöhnlichen und unterschiedlichen Single-Männer im Alter von 24 bis 74 Jahren wollen das Herz der Luxuslady erobern - nur drei Verehrer haben im Finale die Chance, ihr persönlicher Gewinner zu werden:Aytunc (32, Maschinenanlagenführer, Lindlar), Claude (44, Geschäftsführer einer Dating-App, Regensburg), Didi (31, Co-Geschäftsführer eines Modegeschäfts, Berlin), Gerd (72, Kulturgastronom, Neunkirchen), Kai (47, Office Manager einer Hotel- und Restaurantgruppe, Palma/Spanien), Mario (24, Student, Köln), Nikolai (74, Bildhauer, München), Thomas Mario (35, selbstständiger Barkeeper, Nürnberg), Toni (56, Gastronom, Düsseldorf) und Torsten (53, Fuhrunternehmer, Norderstedt).Joyn zeigt zum Start die ersten beiden Episoden von "Claudias House of Love" am7. Januar 2021 bei Joyn PLUS+, die weiteren sechs Episoden folgen immer donnerstags. Zudem steht die erste Episode allen Joyn Nutzer*innen ebenfalls kostenlos im Free-Bereich zur Verfügung. Produziert wird die Reality-Show von Endemol Shine Germany.Über Joyn Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Bei Fragen zur Show: PEPPERSTARK GmbH, Inna Wende, Tel.: +49 89 4114 7756, inna.wende@pepperstark.de (mailto:inna.wende@pepperstark.de)Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl, Tel.: +49 175 181 584 8, vanessa.frodl@joyn.de (mailto:vanessa.frodl@joyn.de)Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4803684