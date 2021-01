Er ist da. Manfred Knof hat die Führung bei der Commerzbank von CEO Martin Zielke übernommen. Ende des letzten Jahres machte die Bank indes durch weitere Rückstellungen in Millionenhöhe von sich reden. Damit könnte am Ende ein Verlust von rund einer Milliarde für 2020 zu Buche stehen. Doch das könnte erst der Anfang sein.Das Strategieupdate vom September 2019 war an den Kapitalmärkten und bei Experten durchgefallen. Die rund 4.300 Stellen, die die Commerzbank bis 2023 abbauen wollte, wurden als ...

