Bitcoin ist über die Feiertage förmlich explodiert. In US-Dollar gerechnet kam allein innerhalb der vergangenen Woche ein Plus von rund 70 % zusammen (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 04.01.2020). Die übliche Erklärung, dass Bitcoin ja noch recht klein sei und daher noch viel Luft nach oben hat, klingt auf den ersten Blick logisch. Doch ganz so klein ist die digitale Münze nicht mehr. Mittlerweile bringt der Bitcoin eine Marktkapitalisierung von rund 500 Mrd. Euro auf die Waage. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...