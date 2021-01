Wer gerne Computerspiele mit brutalen Inhalten spielt, wird dadurch nicht aggressiver oder läuft Gefahr, selbst gewalttätig zu werden. Das hat eine Langzeitstudie jetzt ergeben. Eltern, Lehrkräfte, aber auch Politikerinnen und Politiker sehen in ihnen eine tickende Zeitbombe, die jederzeit explodieren kann: Gamerinnen und Gamer, die gerne Counter-Strike, GTA oder andere Spiele konsumieren, in denen viel Gewalt vorkommt und auch selbst ausgeübt wird. Insbesondere nach Amokläufen an Bildungsreinrichtungen galt es lange Zeit als plausible Erklärung, wenn auf dem Rechner d...

