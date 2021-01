An den weltweiten Finanzmärkten ist zu Beginn des Jahres 2021 eine "Risk-On"-Stimmung auszumachen. Die Aktienmärkte bewegen sich zusammen mit den Rohstoffen nach oben. Die USD-Schwäche stützt die Edelmetalle, wobei Silber und Platin mit einem Plus von jeweils über 3% die Top-Mover sind. Gold verzeichnete heute ebenfalls ein Plus von 2% und durchbrach die Abwärtstrendlinie im Bereich von ...

