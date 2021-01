Der Gaming-Konzern Entain (früher GVC), zu dem auch die in Österreich gegründete bwin gehört, hat ein Übernahmeangebot vom US-Partner MGM erhalten. Die Entain-Aktie stieg am Montag mehr als 20 Prozent. Allerdings ist Entain mit der Höhe des Angebots nicht zufrieden. Das von MGM vorgeschlagene Angebot von 1.383 Pence pro Entain-Aktie impliziert einen Gesamtgeschäftswert von 8,09 Mrd. Pfund (11,08 Mrd. US-Dollar). Entain sagte am Montag, dass eine Übernahme zu 11 Mrd. US-Dollar durch den US-Casino-Betreiber MGM Resorts sein Geschäft erheblich unterbewerten würde. "Entain-Aktionäre werden aufgefordert, keine Maßnahmen zu ergreifen", empfiehlt Entain. MGM Resorts hat bis zum 1. Februar Zeit, um ein fixes Angebot zu machen.

