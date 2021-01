NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Ein Medienbericht habe für das vergangene Jahr Auslieferungen leicht über seinen bisherigen Erwartungen in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts daran, dass die Bewertung der Aktie wohl vorerst keine großen Fortschritte machen werde./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 00:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 00:21 / ET

NL0000235190