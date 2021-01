BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen fordern eine Betreuungsgarantie für Schüler und Kitakinder während des Lockdowns. "Solang Schulen- und Kitas weiterhin geschlossen bleiben, müssen sich Bund und Länder auf eine Betreuungsgarantie verständigen", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, der "Welt" (Montag). Eine Betreuung sollte demnach für alle sichergestellt werden, die es brauchen - "auch tageweise und ohne mühseliges Antragsverfahren." Homeoffice sei keine adäquate Betreuungsmöglichkeit, sagte sie.

Am Montag beraten die Kultusminister der Länder über die Lage und das weitere Vorgehen, am Dienstag dann Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten. Schon am Wochenende zeichnete sich ab, dass der zunächst bis zum 10. Januar geltende Lockdown verlängert wird.