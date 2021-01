Stuttgart (ots) - Pünktlich zum Start ins Jahr 2021 präsentiert AUTO MOTOR UND SPORT sein zweiwöchentlich erscheinendes Extraheft für Kfz-Technik unter dem neuen Titel AUTO MOTOR UND SPORT PROFESSIONAL. Darin: Technik-Themen aus der Welt der Kraftfahrzeuge für alle, die es ganz genau wissen wollen - eine Pflichtlektüre für Kfz-Profis vom Auszubildenden bis zum Ingenieur. Das neugestaltete Heft im Heft wie auch der begleitende Digitalauftritt sind dabei nicht nur optisch überarbeitet, sondern bieten jetzt noch mehr Fachwissen und noch mehr Tiefgang.Gänzlich neu ist der starke Digitalauftritt. Hier bietet die Redaktion unter der Leitung von Thiemo Fleck erweiterte Inhalte mit vielen nützlichen Ergänzungen zum Printangebot. "Angehende Kfz-Profis finden wertvolle Infos zu ihrer Ausbildung, Hobbyschrauber wichtige Tipps und professionelle Anleitungen oder Tutorials", erläutert Fleck. "Dazu gibts Brainfood für alle, die von Technik genauso fasziniert sind wie wir.""Technik pur - leicht erfassbar verpackt" ist das Markenzeichen von AUTO MOTOR UND SPORT PROFESSIONAL. Den Kern bilden gründlich recherchierte, verständliche Texte mit außergewöhnlicher Detailtiefe, eine klare Bildsprache, präzise Grafiken und großzügiges Layout. Bei der Umsetzung unterstützt die nun schon 40 Jahre lange Erfahrung: 1980 startete damals in der Autozeitschrift MOT das Angebot unter dem Namen JUNGFACHMANN, aus dem später der AUTO MOTOR UND SPORT TECHNIK PROFI hervorging.Abonnenten von AUTO MOTOR UND SPORT erhalten das Angebot für 12,20 Euro zusätzlich zur Printausgabe oder dem E-Paper und zusätzlich den unbeschränkten Zugang zu allen Digitalinhalten von AUTO MOTOR UND SPORT PROFESSIONAL. Darüber hinaus bietet ein Monats-Digitalabo zum Preis 6,99 Euro den Zugang zu den PDFs der Printausgaben und den digitalen Inhalten.Alle Informationen unter: www.ams-professional.de/shop (http://www.ams-professional.de/shop)Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseDie MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines derführenden Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'S HEALTH, MOUNTAINBIKEund viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sportund Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. HermannDietrich-Troeltsch.Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/4803778