LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbnb mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 140 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Für Wachstumsinvestoren im Online-Reisebereich sei die Übernachtungsplattform eine attraktive Wahl, da sich das Reiseverhalten der Verbraucher weiter in Richtung alternativer Unterkünfte bewege, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings erschienen die Aktien ausreichend hoch bewertet./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 05:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 05:10 / GMT

