Forscherinnen und Forscher der BTU und der Hochschule Flensburg arbeiten im Projekt WeMetBio an einem Verfahren, CO2 zur Erzeugung von Methan aus Wasserstoff einzusetzen. Der Wasserstoff soll durch Windenergieüberschüsse bereitgestellt werden. Für das Fachgebiet Abfallwirtschaft der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) die Nutzbarmachung bislang nicht nutzbarer erneuerbarer Energien wesentlicher Forschungsgegenstand. So will man das Abschalten von Windkraftanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...