Nürnberg (ots) - NORMA reduziert schon Anfang Januar 2021 die Preise auf zahlreiche Produkte quer durch das gesamte Sortiment. Honig, Nüsse, Saft, Früchte, Fisch und vieles mehr - NORMA setzt bei zahlreichen Artikeln des täglichen Bedarfs den Rotstift an und sorgt so für das erste Preis-Highlight des Jahres. Kundinnen und Kunden können sich auf Preisnachlässe von bis zu 23 Prozent freuen.Die aktuellen Januar-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):TRIMM, Mehrfruchtdirektsaft, 1 LBislang: 1,59 EURJetzt: 1,39 EURSOMMERLAND, Blütenhonig/Waldhonig, 500gBislang: 2,89 EURJetzt: 2,69 EURDR. KRIEGER'S, Blütenhonig/Waldhonig, 500gBislang: 2,89 EURJetzt: 2,69 EURRIVER VALLEY, Himbeeren, 1000gBislang: 5,49 EURJetzt: 4,98 EURRIVER VALLEY, Himbeeren, 500gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,49 EURARDILLA, Cranberries, 200gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURARDILLA, Cashewkerne, 200gBislang: 2,39 EURJetzt: 2,19 EURARDILLA, Paranusskerne, 200gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,29 EURARDILLA, Nussvariation, 200gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,39 EURBIO SONNE, Bio Knusper Riegel sort., 125gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,65 EURFJORD KRONE, Lachsspezialitäten, 150gBislang: 3,69 EURJetzt: 3,49 EURLANDFEIN, Die Streichbare, 250gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURCREMISÉE, Frischkäse sort., 300gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURBIO SONNE, Bio Olivenöl nativ, 750mlBislang: 4,59 EURJetzt: 4,29 EURFRISAN, Rapskernöl, 500 mlBislang: 1,49 EURJetzt: 1,29 EURHummus, 200gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/4803920