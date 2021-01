Die Studie zu dem ersten Audi-Modell des Elektro-Vorzeigeprojekts Artemis soll laut einem Medienbericht in diesem Herbst im Rahmen der IAA vorgestellt werden. Auch zum für Ende 2024 geplanten Serienstart und möglichen Ablegern im VW-Konzern gibt es weitere Infos. Wie der freie Journalist Georg Kacher in der "Automobilwoche" schreibt, soll der elektrische Luxus-Audi auf der erstmals in München ausgetragenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...