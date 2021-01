Edel- und Industriemetalle starten mit Rückenwind ins neue Jahr. EMX Royalty ist für 2021 gut aufgestllt und könnte in diesem Jahr von den Investements der Vorjahre profitieren. Eine gute Preisentwicklung käme dann noch obendrauf. Im Fokus steht dabei die Timok-Kupfermine in Serbien, die Partner Zijin Mining im zweiten Quartal in Betrieb nehmen möchte.

Breit diversifiziert: regional wie vom Rohstoff!

EMX Royalty (4,31 CAD, 2,75 Euro; CA36873J1075) hat sich in den Vorjahren bereits bestens positioniert, um vom anhaltenden Rohstofftrend zu profitieren. Als Royalty-Unternehmen hat man sich ein breit diversifiziertes Portfolio aufgebaut und das operative Risiko gegenüber dem direktem Bergbau weiter verringert. 2021 sollte dank der aussichtsreichen Beteiligungen beziehungsweise Lizenzvereinbarungen mit Partnerunternehmen die Erfolgsgeschichte weitergehen.

EMX und der Rohstoff Kupfer

Rohstoff-Experten gehen mehrheitlich von anhaltend hohen Kupferpreisen aus. Die Ausgaben vieler Staaten sind beispiellos hoch. Und sie sind positiv für Unternehmen, die mit Kupferressourcen an geplanten Infrastrukturmaßnahmen beteiligt sind. Das gestiegene Umweltbewusstsein diverser Regierungen wird weitere Mengen an Kupfer verschlingen. Man denke nur an die boomende Elektromobilität sowie die Wind- und Solarenergie, die gefördert werden und Kupfer benötigen. In einem Elektroauto sind beispielsweise etwa drei- bis viermal so viel des roten Metalls verbaut, wie in einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Besonders produzierende oder in Kürze produzierende Kupferminenunternehmen sollten hiervon profitieren. Und damit kommt auch EMX ins Spiel, dass sich über NSR-Gebühren ein großes Kupferportfolio aufgebaut hat.

Die Beteiligung von EMX am Timok-Projekt

Das vom chinesischen Partner Zijin Mining in Serbien verfolgte Timok-Projekt könnte sich in diesem Jahr zu einem Meilenstein in der Geschichte von EMX entwickeln. Die immens große Lagerstätte, die vor allem Kupfer, daneben aber auch Gold enthält, soll bereits im zweiten Quartal 2021 in den Produktionsstatus überführt werden. Dann könnten langfristig lukrative NSR-Gebühren für EMX winken.

Erfolg mit Platinmetallen

Preislich hat sich Platin im Jahr 2020 enorm gut entwickelt. Ursächlich ist zum einen ein großes Anlegerinteresse, zum anderen sind Produktionsunterbrechungen in Südafrika verantwortlich ...

