NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 2010 Pence belassen. Da sich der Pharmakonzern wohl vom Consumer-Geschäft trennen wolle, richteten sich die Blicke nun stärker auf das Potenzial des BioPharma-Bereichs und die Dividende, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt erschienen die Aktien recht niedrig bewertet, da es vielen Investoren wohl am Vertrauen in das Konzernwachstum fehle. Das eröffne Kaufgelegenheiten, gibt sich der Analyst optimistisch./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 03:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009252882

