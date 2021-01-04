DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDLB 2 PH.BD. 03/19 DE000NLB0TV3 07.01.2021 HZE/EOT
NORDLB 7 PH.BD. 05/17 DE000NLB87E2 07.01.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDLB 2 PH.BD. 03/19 DE000NLB0TV3 07.01.2021 HZE/EOT
NORDLB 7 PH.BD. 05/17 DE000NLB87E2 07.01.2021 HZE/EOT
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