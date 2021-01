3 Banken Generali KAG-Geschäftsführer und Fondsmanager Alois Wögerbauer hat seine bereits traditionellen Leitplanken für das neue Anlagejahr veröffentlicht. Die Grundaussage: "Seien Sie investiert". Zum Thema "Aktien" meint er: "Die vergangenen Jahre brachten eine massive Zweiteilung des Marktes. "Growth" hat, getrieben von den USA und von Technologieriesen, alles überstrahlt. "Value" - geprägt von Industrie, Energie, Banken & Co hat sich deutlich schlechter entwickelt. Alleine die richtige Entscheidung zwischen Value und Growth war zentrale Basis für Erfolg. Für 2021 gehen wir davon aus, dass diese Entscheidung an Bedeutung verliert. Setzen Sie nicht gegen Wachstumsaktien, die Digitalisierung wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...