Hamburg (ots) - Das globale Premium-Spirituosenunternehmen William Grant & Sons hat zum 1. Januar 2021 seine eigene Vertriebsgesellschaft in Deutschland eröffnet.Das neue Unternehmen mit Sitz in Hamburg wird von Geschäftsführer Markus Kramer geleitet, der im vergangenen Jahr ein Team von über 40 Mitarbeitern in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Finanzen, Supply Chain und HR aufgebaut hat.Die neue Landesgesellschaft ist Teil der kontinuierlichen Strategie von William Grant & Sons, seinen Kunden in Schlüsselmärkten noch näher zu sein und seine weltbekannten Marken wie Glenfiddich, Tullamore D.E.W., Grant's und Hendrick's weiter auszubauen.Markus Kramer, Geschäftsführer von William Grant & Sons Deutschland, sagt: "Ich freue mich sehr, dass wir unsere eigene, deutsche Vertriebsgesellschaft gegründet haben und jetzt mit unserem motivierten, neuen Team loslegen, um William Grant & Sons als führenden Premium-Spirituosenpartner für unsere Kunden im On-Trade und Off-Trade zu etablieren."Bei Fragen zum Vertrieb von William Grant & Sons in Deutschland wenden Sie sich bitte an: WGSDE_CustomerOrders@wgrant.com (mailto:WGSDE_CustomerOrders@wgrant.com)Hinweise für RedakteureCampari Deutschland war in den letzten sieben Jahren exklusiver Distributor für das Portfolio von William Grant & Sons in Deutschland. Diese Vereinbarung endete im Dezember 2020.Über William Grant & SonsWilliam Grant & Sons ist ein unabhängiges Spirituosenunternehmen in Familienbesitz mit Hauptsitz in Großbritannien, welches 1887 von William Grant gegründet wurde.Deutschland ist für William Grant & Sons ein Fokusmarkt, der bedeutende Wachstumschancen bietet. William Grant & Sons Deutschland wird das neueste Unternehmen im hundertprozentigen Eigenbesitz innerhalb der William Grant & Sons-Familie sein, zu der ebenfalls die Vertriebsgesellschaften in den USA, Großbritannien, Frankreich, Australien, China, Kolumbien, Hongkong, Indien, Korea und Taiwan gehören.Heute wird das globale Premium-Spirituosenunternehmen in der sechsten Generation von der Familie William Grant geführt und produziert einige der weltweit führenden Marken von Scotch Whisky, darunter der weltweit am meisten ausgezeichnete Single Malt Glenfiddich®, die Balvenie® Serie handgefertigter Single Malts und Grant's®, die drittgrößte Blended Scotch Marke der Welt, sowie andere bekannte Spirituosenmarken wie Hendrick's® Gin, Sailor Jerry®, Tullamore DEW® Irish Whiskey, Monkey Shoulder® und Drambuie®.