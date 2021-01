Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Ärztlich geführtes Sortiment soll im Dezember 2020 weltweit eingeführt werdenAls langjähriger Marktführer und Pionier in der Kategorie Schönheit und Haar kündigt RevitaLash® Cosmetics die Neuformulierung und Verbesserung seiner Haarpflege-Kollektion an. Dieses Drei-Produkt-Sortiment, bestehend aus einem haarverdickenden Shampoo, einem haarverdickenden Conditioner und einem volumenverstärkenden Schaum, wird die preisgekrönten Wimpern- und Augenbrauenprodukte der Marke ergänzen und eine unvergleichliche Lösung zur Wiederbelebung von feinem und schütterem Haar sowohl für Männer als auch für Frauen bieten."Wir sind bestrebt, die allerbesten Ergebnisse und Inhaltsstoffe für alle unsere Produkte zu liefern", erklärt Dr. Michael Brinkenhoff, Gründer und CEO von RevitaLash Cosmetics. "Durch die Verfeinerung der Formeln und die Berücksichtigung des Feedbacks der Verbraucher hoffen wir, weiterhin mit saubereren, einfacheren Inhaltsstoffen, denen unsere Anwender vertrauen können, Zuversicht zu inspirieren.Mit dem Ziel, die allgemeine Gesundheit der Kopfhaut zu verbessern, bestehen das haarverdickende Shampoo und der Conditioner jetzt aus weniger Inhaltsstoffen, während die hohe Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Durch die Reduzierung auf nur die allerbesten Inhaltsstoffe reinigen und hydratisieren die vereinfachten Formeln und sorgen so dafür, dass sich die Haarsträhnen voller anfühlen und dicker aussehen, während sie die Kopfhaut energetisieren und einen einfachen, sauberen Unisex-Duft verströmen.Der volumenverstärkende Schaum enthält den markeneigenen BioPeptin Complex®, der auch in dem mehrfach preisgekrönten RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner & Serum der Marke zu finden ist und nachweislich die Vitalität des Haares steigert, die Elastizität verbessert, um Brüchen entgegenzuwirken, und das Conditioning unterstützt.Klinisch getestet, von Dermatologen überprüft, jetzt veganerfreundlich, glutenfrei und ohne grausame Tierversuche hergestellt, bieten diese erfrischten Formeln alles, was Sie wollen und nichts, was Sie nicht wollen. Die neu formulierte RevitaLash Cosmetics Hair Care Collection ist ideal für die Bedürfnisse von feinem und schütterem Haar und belebt Strähnen wieder, die aufgrund von Überbearbeitung und/oder chemischen und umweltbedingten Stressfaktoren beeinträchtigt wurden.Die RevitaLash Cosmetics Hair Care Collection ist ab Dezember 2020 weltweit in einem Preisbereich von $36 bis $175 erhältlich.Über RevitaLash® CosmeticsRevitaLash Cosmetics ist weltweit führend in der Entwicklung fortschrittlicher Produkte zur Verschönerung von Wimpern, Augenbrauen und Haar. Die 2006 gegründete Kollektion umfasst die preisgekrönten Produkte RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner und ist in Arztpraxen, Heilbädern, Salons und im Fachhandel in 70 Ländern erhältlich. Als Unterstützer gemeinnütziger Brustkrebsinitiativen spendet RevitaLash Cosmetics einen Teil des Erlöses an Forschungs- und Bildungsinitiativen und gibt der Brustkrebsgemeinschaft das ganze Jahr über, nicht nur im Oktober, etwas zurück. Weitere Informationen finden Sie unter: www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced ist in Kalifornien nicht erhältlich]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpgPressekontakt:revitalash@behrmanpr.comOriginal-Content von: RevitaLash Cosmetics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129906/4804248