Das Bitcoin-Hoch scheint vorerst vorüber zu sein. Nach den Rekordwerten vom Wochenende sinkt der Kurs weiter. Dennoch verzeichnet der Bitocin weiterhin einen massiven Gewinn im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert der Digitalwährung Bitcoin ist nach einer Kursrally vom Wochenende abermals abgestürzt. Nach starken Kursgewinnen war am Wochenende ein Rekordhoch von rund 34.800 US-Dollar erreicht worden. Am Montag fiel der Wert einer Einheit der ältesten Kryptowährung jedoch bis auf 27.700 Dollar zurück. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete sie am Mittag dann etwa 30.000 Dollar. Starke ...

