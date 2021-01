DJ Markit: US-Industrie zeigt im Dezember Belebung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im Dezember stärker als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 57,1 von 56,7 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 56,5 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Produktion und Auftragsbestände wachsen weiter, wenn auch mit niedrigerem Tempo wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen und der damit zusammenhängenden Einschränkungen", so IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson in der Veröffentlichung. Allerdings sähen sich die Unternehmen auch vermehrt einer Unterbrechung von Lieferketten gegenüber, die ihre Produktionsmöglichkeiten einschränkten.

