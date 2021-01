Amazon sucht Experten für sein "Center for Quantum Computing". Die Einstellungen legen den Schluss nahe, dass Amazon an einem eigenen Quantencomputer arbeitet. In den vergangenen Monaten hat Amazon ein "Quantum Hardware Team" innerhalb seines "Amazon Web Services Center for Quantum Computing" aufgebaut. Das berichtet Bloomberg. Hardware-Team entwickelt eigene Quanten-Lösungen Der ehemalige Nasa-Ingenieur Marc Runyan hat sich als einer der Ersten im Team geoutet und sein neues Jobprofil auf dem Business-Social-Network Linkedin bekannt gemacht. Dort ...

