Die Wiener Börse ist am Montag mit freundlicher Tendenz in das neue Börsenjahr gestartet. Der ATX stieg 11,9 Punkte oder 0,43 Prozent auf 2.792,34 Einheiten. Das internationale Umfeld zeigte sich am ersten Handelstag des neuen Jahres uneinheitlich. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -1,75 Prozent, DAX/Frankfurt +0,06 Prozent, FTSE-100/London +1,72 Prozent ...

