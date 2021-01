Die C-Quadrat Investment Group beteiligt sich mit 9,83 % an der Accuro Group Holding AG. Das 1992 gegründete, in der Schweiz und Liechtenstein ansässige Unternehmen ist eine unabhängige Finanzgruppe für Dienstleistungen rund um den Lifecycle von Anlagefonds (One-Stop-Shop für Fondslösungen). Sie hat sich auf die Gestaltung, Gründung, Verwaltung und Vertrieb von Anlagefonds spezialisiert und verfügt über die UCITS wie auch die AIFM Lizenz in Liechtenstein.

