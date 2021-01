(shareribs.com) Frankfurt / New York 04.01.2021 - Biotech-Aktien zeigen sich zum Jahresauftakt überwiegend fest. Unter anderem geht es für Qiagen und Evotec deutlich nach oben. An der Wall Street zeigt sich der Sektor eher schwächer. Der DAX fällt nach einem starken Handelsauftakt am Nachmittag in den roten Bereich und verliert 0,1 Prozent auf 13.707 Punkte, belastet von Continental, Volkswagen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...