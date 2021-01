Der DAX angelt sich an der oberen Trendlinie entlang. Der DAX angelt sich an der oberen Trendlinie entlang. Man sieht auch heute deren Wirkung und alle positionieren sich daran und nehmen Gewinne mit. Der Trendkanal ist recht flach und steigt pro Woche um fast 100 Punkte, was die nächsten Tage wieder seitwärts bedeutet. Dem DOW geht es nicht besser, der ist auch am flachen Trendkanal abgeprallt und ...

