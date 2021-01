Peking (ots/PRNewswire) - Shen Haixiong, Präsident der China Media Group (CMG), wünschte den Zuschauern und Nutzern auf der ganzen Welt ein gutes neues Jahr am 1. Januar 2021 via CGTN. In seiner Rede sagte Shen, dass 2021 das Jahr des Ochsen im chinesischen Mondkalender sei und mit neuen Hoffnungen und Bestrebungen gefüllt ist. Er wünschte den Menschen auf der ganzen Welt ein glückliches und gesundes neues Jahr.



Video - https://m.youtube.com/watch?v=V5S9UIPfpHU



Pressekontakt:



Gloria Cheng

Tel.:+86 18914765756

E-Mail: gloriacheng@guruonline.com.cn



Original-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066050/100862526

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de