DJ Termin für Wiederöffnung der Schulen weiter unklar

BERLIN (Dow Jones)--Schüler und Eltern müssen weiter auf einen konkreten Termin zur bundesweiten Öffnung der Schulen warten. Die Kultusminister der Länder legten sich während einer Videoschaltkonferenz auf kein Datum fest, wie das Sekretariat des Gremiums mitteilte. Mit Blick auf das Infektionsgeschehen müssten "die im Dezember beschlossenen Maßnahmen in Deutschland oder in einzelnen Ländern" unter Umständen "fortgeführt werden", heißt es in dem Beschluss. Wann eine Rückkehr zum Regelunterricht möglich ist, sollen die Länder generell selbst entscheiden können.

Grundsätzlich habe die Öffnung von Schulen "höchste Bedeutung", so der Beschluss. Im Fall von Lockerungen müssten die Schulen von Anfang an dabei sein. Die Kultusminister empfahlen dazu ein Stufenmodell. Als erstes sollten die Grundschüler wieder die Schule besuchen können, betonte die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). "Für die Abschlussklassen sollen mit Blick auf die Abschlüsse und Prüfungen weiterhin Ausnahmen vom Distanzunterricht möglich sein." Alle anderen müssten weiter im Homeschooling bleiben.

In einer zweiten Stufe soll dann an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen ab Jahrgangsstufe 7 Hybridunterricht möglich sein. Erst in einer dritten Stufe, in der das Pandemiegeschehen dies zulässt, könnten alle Schüler wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren. Zuvor hatte sich Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) für eine schnelle Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts plädiert, war damit aber allein unter ihren Kollegen.

Am morgigen Dienstag wollen sich Bund und Länder über die weiteren Corona-Maßnahmen austauschen. Es zeichnet sich ab, dass eine Mehrheit der Ministerpräsidenten eine Verlängerung des harten Lockdowns bis zum 31. Januar befürwortet. Die aktuellen Beschränkungen und auch die Schulschließungen gelten bis 10. Januar.

January 04, 2021 12:50 ET (17:50 GMT)

