DHL will nicht, dass ihr eure Päckchen mit Briefmarken frankiert und verbietet diese Vorgehensweise ab 1. Januar 2021. Euch bleibt die App oder der Weg in die (virtuelle) Post-Filiale. Als der Verfasser dieser Zeilen heute ein Päckchen zu frankieren hatte und deshalb das Internet zur Recherche über die korrekte Methode, dies zu tun, bemühte, fiel ihm eine Änderung auf, die nicht jedem gefallen dürfte. So kannst du Päckchen nicht mehr frankieren Mit Wirkung vom 1. Januar 2021 dürft ihr Päckchen nicht mehr mit Briefmarken freimachen. Die bisher eigens dafür erhältlichen ...

