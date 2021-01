Der Nationale Verband der Importeure/Exporteure von Obst und Gemüse (SNIFL) von Saint Charles International hielt am Donnerstag, den 17. Dezember 2020 unter dem Vorsitz von Herrn Denis GINARD ihre 54. Generalversammlung ab. In Anbetracht der gesundheitlichen Lage fand das Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Foto © Saint-Charles International In seinem...

Den vollständigen Artikel lesen ...