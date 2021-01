Berlin - Schauspieler Ken Duken hat sich für seine neue Rolle als Hans Albers nicht nur ausgiebig vorbereitet, sondern auch körperlich zugelegt. "Ich habe mir acht Kilo draufgefressen, um den alten Hans mit Bauch zu spielen", sagt er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Und die ewig jugendliche Frische musste ich dann mit eingezogenem Bauch darstellen." Es ist nicht die erste Rolle für Duken, die in der Zeit des Nationalsozialismus verortet ist. "Ich habe auch beide Wurzeln - mein Vater ist deutsch, meine Mama kommt aus einer jüdischen Familie. Deswegen hat mich diese Zeit auch immer gereizt, und dabei Filme zu machen, die die Grautöne aufzeigen", so der Schauspieler.



Er habe nie "diesen bescheuerten schreienden Nazi-Bösewicht in Filmen" gemocht.

