QUEBEC CITY, Jan. 05, 2021, ein führendes Unternehmen für Level 1-5 Fahrerassistenzsysteme und Sensortechnologie für autonomes Fahren, freut sich, seine Teilnahme an der CES 2021 ankündigen zu dürfen. LeddarTech bestätigt seinen Glauben an die Kraft eines Ökosystems durch die Kooperation mit mehreren Partnern und Organisationen während der Veranstaltung. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit LeddarTech auf der CES 2021 vom 11.-14. Januar 2021 vernetzen, um mehr über unsere verschiedenen Sensor-Lösungen zu erfahren.



Treten Sie mit LeddarTech an diesen virtuellen Ständen der CES in Kontakt:

Die kanadische Regierung für Kanadas Trade Commissioner Service (https://www.tradecommissioner.gc.ca/trade_commissioners-delegues_commerciaux/index.aspx?lang=eng) (Handelskommissar-Service, kurz TCS): Dies stellt eine weitere Gelegenheit für LeddarTech dar, während der CES am virtuellen Business-to-Business Matchmaking-Programm des TCS teilzunehmen. Das TCS hilft Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen außerhalb Kanadas zu vermarkten, indem es Zugang zu seinen Finanzierungs- und Unterstützungsprojekten sowie zu internationalen Chancen und seinem Netzwerk an Handelskommissaren in mehr als 160 Städten weltweit bietet. Treffen mit Vertretern von LeddarTech sind während der Messe mit Hilfe des Online-Matchmaking-Programms möglich.



Diese Termine können direkt vom TCS vergeben werden. Für mehr Informationen besuchen Sie die offizielle CES 2021 Event-Seite (https://www.tradecommissioner.gc.ca/united-states-of-america-etats-unis-amerique/events-evenements/0010880.aspx?lang=eng) des TCS .

Die virtuelle Seite wird am 11. Januar unter dem folgenden Link verfügbar sein: Ausstellerverzeichnis (https://digital.ces.tech/exhibitors).

Zusätzlich wird LeddarTech mit weiteren Partnern während der virtuellen Veranstaltung zusammenarbeiten. Besuchen Sie LeddarTech.com ab dem 11. Januar für weitere Informationen.

"Die Beharrlichkeit der Menschen, trotz der schwierigen Zeiten Hoffnung zu haben und die Zukunft zu erträumen, das definiert uns, die wir in der Technologie-Industrie arbeiten", erklärt Daniel Aitken, Vizepräsident für globales Marketing, Kommunikation und Produktmanagement bei LeddarTech. "Visionen, Beharrlichkeit und Optimismus treiben uns bei LeddarTech zu ständigen Erneuerungen an. Genau diese Qualitäten sind es, die wir respektieren und dankbar sind, auch in unseren Partnern und Kunden wiederzufinden. Wir sind stolzer Partner von Kanadas Trade Commission Service und Investissement Québec bei der CES 2021. Wir freuen uns, Vertreter von anderen Unternehmen weltweit zu treffen, gemeinsam mit Ihnen unsere Sensor-Lösungen zu besprechen und unsere Visionen für Fahrerassistenzsysteme und Sensortechnologie für autonomes Fahren mit ihnen zu teilen", so abschließend Daniel Aitken.

Hier finden Sie LeddarTechs CES 2021 Presse Kit .

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein führendes Unternehmen in Umgebungssensor-Plattformen für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. Gegründet im Jahr 2007 hat sich LeddarTech zu einem breit aufgestelltem "end-to-end" Unternehmen für Umgebungssensoren entwickelt, das den Kunden ermöglicht, schwierige Herausforderungen in Bezug auf Sensoren und Umgebungswahrnehmung über die gesamte Wertschöpfungskette des Automotiv- und Mobilitätssektors zu lösen. Mit der LeddarVision Sensor-Fusions- und Wahrnehmungsplattform und ihrer kosteneffizienten, skalierbaren und vielfältig einsetzbaren LiDAR Entwicklungslösung für kontaktlose LiDAR-Sensoren für die Automobilindustrie basierend auf LeddarEngine, ermöglicht LeddarTech Tier 1-2 Automobil-Systemintegratoren, umfassende Sensorlösungen für eine Autonomie von Level 1 bis 5 zu entwickeln. Diese Lösungen werden aktiv eingesetzt bei autonomen Shuttles, LKWs, Bussen, Lieferfahrzeugen sowie in Smart Citys/Fabriken und Robotaxi-Anwendungen. Das Unternehmen ist für zahlreiche Innovationen im Bereich hoch entwickelter selbstfahrender und mobiler Fernerkundungsanwendungen verantwortlich, darunter auch über 95 patentierte Technologien (erteilt oder ausstehend), die Fahrerassistenzsysteme und autonome Fahrfähigkeiten verbessern.

Weitere Informationen zu LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com und auf LinkedIn , Twitter , Facebook , und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vizepräsident, Globales Marketing, Kommunikation und Produktmanagement, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision und zugehörige Logos sind Marken oder eingetragene Marken der LeddarTech Inc. und ihrer Tochterunternehmen. Alle anderen Handelsmarken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die Produkte oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Besitzer benennen.