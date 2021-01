Jahresausklang mit Rekorden: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen, verkürzten Handelswoche zugelegt und einige neue Rekordstände verzeichnet. Am Montag und Dienstag trieben die Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien sowie die Verabschiedung eines Konjunkturpakets in den USA die Kurse. Zusätzliche Unterstützung kam von den Erwartungen an die begonnenen beziehungsweise beginnenden Impfungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...