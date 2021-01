DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - Dem Volkswagen-Konzern fehlen zu Jahresbeginn elektronische Bauteile für die Produktion. Mehr als 100.000 Fahrzeuge werden im neuen Jahr deswegen möglicherweise nicht gebaut werden können. "Wir werden 2021 um jedes Auto kämpfen", sagte der Vertriebsvorstand der Marke VW, Klaus Zellmer. Besonders betroffen vom Chipmangel sei die Golf-Produktion in Wolfsburg. "Die Golf-Fertigung haben wir deshalb schon deutlich vor Weihnachten gestoppt und nehmen sie auch erst Mitte Januar wieder auf", erklärte der VW-Manager. Volkswagen hoffe auf Besserung im zweiten Quartal 2021. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Mit Empörung hat die türkische Regierung auf die Liquidation einer von Volkswagen Ende 2019 gegründeten Geschäftseinheit in der Türkei reagiert. Industrieminister Mustafa Varank warf VW laut der halbamtlichen Nachrichtenagentur Anadolu eine politisch motivierte Entscheidung vor. (FAZ)

DEUTSCHE TELEKOM - Mit viel Aufwand versuchen Deutsche Telekom, Vodafone, 1&1 und Telefónica, Kunden an sich zu binden. Mit Werbung, Prämien und gezielten Verkaufsmaßnahmen wird versucht, Vertragsabschlüsse zu erreichen. Allein für Werbung gab die Deutsche Telekom im Jahr 2019 laut Branchendienst Nielsen 274 Millionen Euro in Deutschland aus. Der Verkauf über Ladengeschäfte ist auf dem Rückzug. Anfang des Jahres kündigte die Telekom an, rund jeden fünften Shop in Deutschland schließen zu wollen. Dafür soll es einfacher werden, im Internet Verträge abzuschließen. Doch auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie setzen die Telekom und andere Netzbetreiber auf den Direktvertrieb an der Haustür, um Vertragsabschlüsse zu erzielen. (Handelsblatt)

GOOGLE - Mitarbeiter von Google und dessen Mutterkonzern Alphabet wollen sich in einer Gewerkschaft organisieren. "Wir schließen uns zusammen - Zeitarbeiter, Lieferanten, Auftragnehmer und Vollzeitbeschäftigte -, um eine einheitliche Arbeitnehmerstimme zu schaffen", kündigten Parul Koul and Chewy Shaw, zwei führende Mitglieder der Bewegung, in einem Gastbeitrag in der New York Times an. Der Schritt folgt auf einen seit Jahren wachsenden Konflikt zwischen dem US-Internetkonzern und der Belegschaft. (Handelsblatt/FAZ)

SPARKASSEN - Der neue Finanz-Informatik-Chef Andreas Schelling peilt mittels Automatisierung, strafferer Prozesse und schnellerer Produkteinführungen deutliche Kosten- und Effizienzeffekte in der Sparkassen-Finanzgruppe an. So gehe es etwa darum, Aufwände in der Marktfolge via Automatisierung "entweder auf ein absolutes Minimum zu reduzieren oder gänzlich zu beseitigen", sagt er. Das entsprechende Potenzial in der Marktfolge in den gut 370 Sparkassen beziffert der 56-Jährige auf 3.000 bis 5.000 Mitarbeiter, die anderweitig eingesetzt werden sollten. (Börsen-Zeitung)

TUI - Der russische Großaktionär Alexej Mordaschow will seinen Anteil an Europas größtem Reisekonzern Tui auf der Hauptversammlung an diesem Dienstag noch ausbauen - trotz Coronakrise. (Handelsblatt/Börsen-Zeitung)

FROSCH - Mit der radikalen Umstellung auf Recyclingkunststoff senkt das Unternehmen Werner & Mertz mit der Marke Frosch die CO2-Emissionen. Und mit dieser Einstellung ist er durchaus erfolgreich. So konnte er im Jahr 2019 den Umsatz des Unternehmens um 11,5 Prozent auf 455 Millionen Euro steigern. Mit seiner wichtigsten Marke Frosch ist er im Putzmittel-Segment in vielen Kategorien Marktführer - deutlich vor viel kapitalkräftigeren Konzernen wie Henkel oder Procter & Gamble. "Die Marke Frosch wird auch im Jahr 2020 mehr als 20 Prozent wachsen, das ist deutlich mehr als der Markt", sagt Schneider. (Handelsblatt)

