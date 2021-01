Der Baukonzern wird an der Erweiterung des Elbtunnels auf der Autobahn A7 mitbauen und übernimmt in der Arbeitsgemeinschaft die kaufmännische Leitung.Dietlikon - Der Baukonzern Implenia hat in Deutschland einen Grossauftrag an Land gezogen. In Hamburg wird Implenia an der Erweiterung des Elbtunnels auf der Autobahn A7 mitbauen und übernimmt in der Arbeitsgemeinschaft die kaufmännische Leitung. Die technische Federführung des Baus des 2,2 Kilometer langen Lärmschutztunnels in Hamburg-Altona verantwortet derweil laut Mitteilung vom Dienstag der...

Den vollständigen Artikel lesen ...