In der ersten Podcast-Folge des neuen Jahres reden wir nicht nur über den Einstieg der Börsen in die neue Jahres-Etappe. Vielmehr sprechen wir insbesondere darüber, welche Branchen aus unserer Sicht in diesem Jahr im besonderen Fokus der Anleger stehen dürften. Dabei lieferte zum Wochenbeginn der Tourismus-Konzern TUI eine besondere Steilvorlage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...