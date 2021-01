Die Aktie von Apple war im Jahr 2020 mit Abstand der größte Gewinner im Dow Jones und hat kurz vor dem Jahreswechsel noch ein neues Allzeithoch markiert. Den Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt zum Start ins neue Jahr konnte sie sich aber auch nicht entziehen. Für spannende News sorgt derweil Zulieferer Foxconn. Rund 2,5 Prozent schwächer hat die Apple-Aktie am ersten Handelstag des Jahres 2021 an der Wall Street geschlossen - und damit etwas stärker verloren als die Leitindizes Dow Jones und S&P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...