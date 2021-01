Bei den Aktien von Evotec und Dialog sind News heute morgen der Treiber. Die TUI ist positiv gestimmt. Erfahren Sie mehr im LS-X-Marktgespräch am 5.1.2020 mit Blick auf die DAX-Vorbörse. Marktgespräch mit dem LS-X-Händler Was waren die Details im Videogespräch mit Andreas Bernstein? Nachfolgend gehen wir auf den DAX und spannende Aktienwerte noch einmal in Textform ein. DAX am Rekordhoch abgeprallt Die Konsolidierung zum Jahresende wurde im DAX zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...