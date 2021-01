Zürich (awp) - An der Schweizer Börse dürften sich die Kurse am Dienstag nach Ansicht von Händlern zunächst wenig bewegen. Nach dem Kursgewinn vom Vortag, den Verlusten an der Wall Street und den uneinheitlichen Vorgaben aus Asien sei bei den Anlegern eine gewisse Zurückhaltung zu erwarten, heisst es am Markt. Dabei könne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...